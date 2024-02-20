У Хвичи сменился тренер за 2 дня до матча в ЛЧ, экс-футболист «Рубина» будет играть в Англии. Трансферы и слухи дня

Что в России

В «Оренбурге» подтвердили интерес к игроку молодежной сборной Ирана

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил, что клуб заинтересован в подписании игрока молодежной сборной Ирана Мохаммада Горбани.

«Мы действительно ведем переговоры и работаем над переходом Мохаммада Горбани в наш клуб. Переговоры находятся на высокой стадии. Вероятность подписания иранца достаточно высока. Возможны ли другие подписания в наш клуб? Мы пока сконцентрированы на переходе этого игрока, но трансферное окно еще не закрыто. Посмотрим», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Права на 22-летнего футболиста принадлежат «Сепахану». Ранее сообщалось, что «Сепахан» не хочет отпускать игрока до лета, а сам футболист предпочитает перейти в более большой клуб.

ЦСКА отдал Кучаева в аренду «Пари НН»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перешел в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщил главный тренер нижегородской команды Сергей Юран.

«Точка в переговорах поставлена. Клубы обо всем договорились. Кучаев — игрок “Пари НН”. Условия перехода — аренда до конца сезона. Во вторник вечером он прилетает в Абу-Даби из Стамбула и присоединится к нашей команде», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Кучаев начал профессиональную карьеру в ЦСКА. В 2022-м он провел полгода в аренде в «Рубине». В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 15 играх армейцев.

«Рубин» подписал иранского нападающего Тахери

Клуб из Казани подтвердил информацию о подписании 17-летнего иранского нападающего «Сепахана» Касры Тахери.

«Это правда. Я в “Рубине”, — приводит слова Тахери пресс-служба казанского клуба.

Нападающий подписал контракт с «Рубином» сроком на три года и будет выступать под 11-м номером.

Кузьмичев переходит в аренду в «Торпедо» до конца сезона

Валериюс Мижигурскис, представитель центрального защитника «Локомотива» Ивана Кузьмичева, подтвердил информацию, что футболист продолжит сезон в «Торпедо».

«Кузьмичев действительно переходит в аренду в “Торпедо” до конца сезона», — сказал Мижигуркис в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

В текущем сезоне Кузьмичев принял участие в 6 матчах за железнодорожников и заработал 1 желтую карточку. «Торпедо» занимает 8-е место в таблице Первой лиги после 20 туров, отставая от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ на 8 очков.

Что в Европе и мире

В «Наполи» сменился главный тренер

Главный тренер «Наполи» Вальтер Мадзарри отправлен в отставку со своей должности. Об этом в эфире Sky Sport сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Неаполитанскую команду возглавит рулевой сборной Словакии Франческо Кальцона, который приступит к исполнению своих обязанностей во вторник.

Мадзарри возглавлял «Наполи» с ноября 2023 года после ухода Руди Гарсии. При нем команда провела 17 матчей, в которых одержала 6 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 8 поражений. После 24 туров «Наполи» занимает в Серии А 10-е место.

55-летний Кальцона входил в тренерские штабы «Наполи» при Лучано Спаллетти и Маурицио Сарри. Он возглавляет сборную Словакии с лета 2022 года.

21 февраля «Наполи», за который выступает экс-футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия, проведет первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Конте заинтересован в работе в «Баварии»

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и «Тоттенхэма» Антонио Конте заинтересован в работе в «Баварии». Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своих социальных сетях, Конте считает «Баварию» идеальным следующим клубом для себя. Конте хотел бы попробовать свои силы в Бундеслиге после Серии А и АПЛ.

Напомним, что ранее появились слухи, что действующий главный тренер «Баварии» Томас Тухель близок к увольнению. После 22 туров Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место.

Экс-игрок «Рубина» и сборной Франции М’Вила перешел в «Вест Бромвич»

Полузащитник Янн М’Вила стал игроком «Вест Бромвича». Стороны заключили контракт до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба. 33-летний футболист пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в начале минувшего лета.

Опорный хавбек известен в России по выступлениям за «Рубин», куда он перешел в начале 2013 года из «Ренна». Впоследствии М’Вила поиграл за «Интер», «Сандерленд» и «Сент-Этьен». В его активе 1 гол в 22 матчах за сборную Франции.

«Вест Бромвич» выступает в Чемпионшипе и после 32 туров занимает в таблице пятое место.

«Бешикташ» расстался с 21-летним футболистом из-за его анкеты в сервисе знакомств

«Бешикташ» принял решение расторгнуть контракт с вингером Эмирханом Делибашем из-за его страницы в сервисе быстрых знакомств, сообщает Sporx.

21-летний игрок завел аккаунт в Tinder. В профайле он указал, что является профессиональным футболистом «Бешикташа», и разместил фото в клубной футболке. По данным СМИ, это вызвало массовое недовольство у фанатов.

Делибаш попытался сгладить ситуацию. «Я отвергаю клевету, распространяемую фейковыми аккаунтами, и хотел бы заявить, что моя преданность моей команде не подлежит сомнению. “Бешикташ” — это ответственность для меня. Ваша любовь и поддержка всегда были моей самой большой мотивацией», — написал он.

Тем не менее в понедельник «Бешикташ» выпустил сообщение о расставании с игроком: «Мы расстались с профессиональным футболистом Эмирханом Делибашем по обоюдному согласию. Мы желаем Эмирхану Делибашу успехов в его будущей карьере», — говорится в заявлении на официальном сайте.