«Месси не было бы в МЛС, если бы Бекхэм не пришел. Это было первое реальное заявление, что лигу выбирают лучшие». Комиссионер МЛС о развитии турнира | Источник: Sports.Ru

Опыт Дэвида, пусть и немного сложный в начале, был просто фантастическим для него, для «Гэлакси», для лиги, и в итоге он стал владельцем клуба. Я не могу представить, какой была бы МЛС, если бы Дэвид не принял это решение", — сказал комиссионер МЛС Дон Гарбер.

Также Гарбер признал, что лига извлекла несколько важных уроков из трансфера Бекхэма, добавив при этом, какие качества необходимы игроку такого уровня, чтобы быть успешным на поле и вне его.

"Думаю, некоторые уроки заключаются в том, что нельзя просто взять игрока с громким именем, выпустить его на поле и ожидать, что все будет работать идеально. Игрок должен по-настоящему поверить в лигу, вы должны все организовать, обеспечить хорошее положение его семьи и, опять же, убедиться, что он подходит клубу.

Во многих случаях это срабатывало, но в других — нет. Так что я думаю, что дело не только в опыте с Дэвидом, но и в опыте со всеми известными игроками из-за рубежа, которые приезжали в МЛС. Некоторые из них сработали очень хорошо, а некоторые — нет. И это нормально", — сказал Гарбер.