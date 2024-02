Умер Андреас Бреме. Его гол оставил Марадону без золота ЧМ-1990 и осчастливил Германию

Считался мастером стандартных положений. Часто забивал с пенальти и со штрафных, исполнял угловые. Бреме обладал непредсказуемой манерой исполнения 11-метровых — он бил как левой, так и правой ногой с идентичной степенью реализации. В частности, на ЧМ-1986 Бреме забил Мексике в четвертьфинале левой, а в финале ЧМ-1990 — правой. «Честно, я не знаю, какая нога у меня ведущая, — признавался Анди в интервью Four Four Two. — В 1986-м один из моих партнеров по команде тоже спросил у меня, почему я бил левой, хотя до этого исполнял пенальти правой. А я даже этого не заметил. Никакой разницы».