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16:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Умер Андреас Бреме. Его гол оставил Марадону без золота ЧМ-1990 и осчастливил Германию

Не стало еще одной легенды немецкого футбола.

Германия
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Источник: AP 2023

Что случилось

20 февраля стало известно о смерти бывшего защитника сборной Германии Андреаса Бреме. Об этом сообщила его подруга Сюзанна Шефер. По ее словам, футболист скоропостижно скончался в ночь на вторник в результате перенесенного сердечного приступа. По информации Bild, вызов скорой помощи поступил в понедельник в 23.30. Бреме госпитализировали в отделение неотложной помощи, по дороге в больницу его попытались реанимировать, но не смогли. Известному в прошлом защитнику было всего 63.

Какой след он оставил в футболе

Источник: AP 2023

Бреме был заметным игроком в конце 1980-х — начале 1990-х. Он выступал за шесть различных клубов: с «Кайзерслаутерном» и «Баварией» по разу становился чемпионом Германии, а в составе «Интера» выигрывал итальянскую серию А и Кубок УЕФА.

Мировая слава пришла к Бреме в сборной. Вместе с национальной командой ФРГ Андреас добирался до финала чемпионата мира в 1986 году и выигрывал золото ЧМ-1990, где забил самый известный гол в карьере. В финале того турнира Западная Германия обыграла Аргентину со счетом 1:0, а единственный мяч на 85-й минуте с пенальти забил Бреме.

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На пути к тому золоту немецкий защитник забил еще два мяча — в ⅛ финала в ворота сборной Нидерландов и в полуфинальной игре с Англией.

Как он играл

Бреме был фланговым защитником, склонным к игре впереди. Немец постоянно подключался к атакам своих команд, регулярно создавая угрозу со своей бровки. Он был результативнее многих футболистов обороны — за более чем 600 матчей на клубном уровне Бреме забил 80 голов.

Считался мастером стандартных положений. Часто забивал с пенальти и со штрафных, исполнял угловые. Бреме обладал непредсказуемой манерой исполнения 11-метровых — он бил как левой, так и правой ногой с идентичной степенью реализации. В частности, на ЧМ-1986 Бреме забил Мексике в четвертьфинале левой, а в финале ЧМ-1990 — правой. «Честно, я не знаю, какая нога у меня ведущая, — признавался Анди в интервью Four Four Two. — В 1986-м один из моих партнеров по команде тоже спросил у меня, почему я бил левой, хотя до этого исполнял пенальти правой. А я даже этого не заметил. Никакой разницы».

Источник: AP 2023

Последние годы

После окончания игровой карьеры Бреме недолго работал тренером в «Кайзерслаутерне», «Унтерхахинге» и «Штутгарте», а также советником в сербской «Войводине». В последние годы Бреме жил в Мюнхене и оставался послом Фонда Франца Беккенбауэра. Bild сообщал, что Анди был глубоко потрясен смертью своего друга и наставника в начале января 2024 года. Его последнее появление на публике было на панихиде по Кайзеру Францу.

Гоша Чернов

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