Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Брентфорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Атлетико
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19.02
Атлетик
Жирона
32
Футбол. Зарубежный
19.02
Эвертон
Кристал Пэлас
11
Футбол. Еврокубки
21.02
Гент
Маккаби Хайфа
Все события
Фоторепортажи
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
14:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси передал 8-й «Золотой мяч» музею «Барсы». Там уже хранятся остальные награды Лионеля

Аргентинец получил эту премию в 8-й раз в октябре прошлого года, будучи игроком «Интер Майами».

Наверх
Месси передал 8-й «Золотой мяч» музею «Барсы». Там уже хранятся остальные награды Лионеля | Источник: Sports.Ru

Как сообщает журналист Микель Бласкес, Месси отдал награду в музей «Барселоны» в дополнение к уже хранящимся там семи «Золотым мячам» форварда.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В 2016 году в музее клуба открылась секция, посвященная аргентинцу.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Алиша Леманн – самая популярная футболистка мира. В ее соцсети подписчики приходят явно не за футболом
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь