Месси передал 8-й «Золотой мяч» музею «Барсы». Там уже хранятся остальные награды Лионеля

Как сообщает журналист Микель Бласкес, Месси отдал награду в музей «Барселоны» в дополнение к уже хранящимся там семи «Золотым мячам» форварда.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В 2016 году в музее клуба открылась секция, посвященная аргентинцу.