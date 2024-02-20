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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Комиссионер МЛС о Месси: «Присутствие, возможно, лучшего игрока в истории показывает, как лига продвинулась за эти годы. Подписать Суареса и ребят, с которыми Лео играл столько лет, очень здорово»

«Важно напоминать себе и всем остальным, что присутствие в нашей лиге, возможно, лучшего игрока всех времен показывает, где находится и как далеко продвинулась МЛС за эти годы. И я не думаю, что “Майами” остановится.

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Комиссионер МЛС о Месси: «Присутствие, возможно, лучшего игрока в истории показывает, как лига продвинулась за эти годы. Подписать Суареса и ребят, с которыми Лео играл столько лет, очень здорово» | Источник: Sports.Ru

Подписать Луиса Суареса и собрать компанию ребят, с которыми Лео играл столько лет, по-моему, очень здорово. И я думаю, что во второй год мы увидим еще больше энергии и еще больше внимания.

Но лига уже много-много лет подписывает действительно известных иностранных игроков, и мы собираемся продолжать в том же духе. Но самое главное — мы будем уделять как можно больше внимания не только ведущим игрокам, которые привлекут к нам внимание всего мира, но и молодым футболистам как здесь, в США, так и за рубежом.

И, пожалуй, впервые я думаю о том, как некоторые молодые таланты, особенно из Южной Америки, выбирают МЛС. Мне приводили статистику: 15 игроков олимпийского отбора в Южной Америке играют в МЛС, и я думаю, что наши команды будут все больше и больше уделять внимание подписанию молодых игроков. И в то же время подписывать таких парней, как [Уго] Льорис, [Эмиль] Форсберг, и других игроков, которые, по нашему мнению, могут дополнить нашу лигу", — сказал комиссионер МЛС Дон Гарбер.

«Месси не было бы в МЛС, если бы Бекхэм не пришел. Это было первое реальное заявление, что лигу выбирают лучшие». Комиссионер МЛС о развитии турнира.

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