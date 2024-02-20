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17:42 (мск), источник: Sports.Ru

Люк де Йонг о «Барсе»: «Я сидел на месте Месси, а “Камп Ноу” пел мое имя на угловых. Очень горжусь этим»

Де Йонг пришел в каталонский клуб после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».

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Люк де Йонг о «Барсе»: «Я сидел на месте Месси, а “Камп Ноу” пел мое имя на угловых. Очень горжусь этим» | Источник: Sports.Ru

«Это было очень странно. Конечно, я был приглашен не с целью заменить его. Никто не может заменить этого человека. Я пришел туда играть “столба”. Но на самом деле я сидел на его месте в раздевалке. Это было приятно.

После этого я забил несколько важных голов, в основном головой. Одно время на «Камп Ноу» мое имя пели при каждом угловом или штрафном ударе. Лучшего и быть не могло. Я очень горжусь этим«, — рассказал бывший нападающий “Барселоны”.

Нидерландец выступал за сине-гранатовых в сезоне-2021/22. Он провел 21 матч и забил 6 голов.

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