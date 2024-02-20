Люк де Йонг о «Барсе»: «Я сидел на месте Месси, а “Камп Ноу” пел мое имя на угловых. Очень горжусь этим»
Де Йонг пришел в каталонский клуб после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».
Де Йонг пришел в каталонский клуб после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».
«Это было очень странно. Конечно, я был приглашен не с целью заменить его. Никто не может заменить этого человека. Я пришел туда играть “столба”. Но на самом деле я сидел на его месте в раздевалке. Это было приятно.
После этого я забил несколько важных голов, в основном головой. Одно время на «Камп Ноу» мое имя пели при каждом угловом или штрафном ударе. Лучшего и быть не могло. Я очень горжусь этим«, — рассказал бывший нападающий “Барселоны”.
Нидерландец выступал за сине-гранатовых в сезоне-2021/22. Он провел 21 матч и забил 6 голов.