Португальцы стали соперниками белорусов в ¼ финала ЧМ по пляжному футболу

Сегодня в своем последнем поединке группы D сборная Португалии одолела оманцев со счетом 3:2, и заняла второе место. Первыми финишировали бразильцы, которые переиграли в овертайме мексиканцев — 4:3. Итоговое положение: Бразилия — 7 очков, Португалия — 6, Оман — 3, Мексика — 0.



Белорусы сегодня одержали свою третью викторию, уверенно переиграв аутсайдеров квартета С колумбийцев — 4:1. До этого дружина Николаса Альварадо победила команды Сенегала (6:4) и Японии (3:1). Второе место заняли японцы, обыгравшие сенодня сенегальцев со счетом 6:4. Итоговое положение: Беларусь — 9 очков, Япония — 6, Сенегал — 3, Колумбия — 0.



Таким образом, 22 февраля состоятся четыре встречи за выход в полуфинал: Беларусь — Португалия, Италия — Таити, ОАЭ — Иран, Япония — Бразилия. Полуфинальные матчи пройдут 24 февраля, а поединки за чемпионский титул и бронзовые награды состоятся в Дубае 25 февраля.