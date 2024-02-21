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08:42 (мск), источник: Sports.Ru

Вратарь «Динамо» Лещук о хейтерах из соцсетей: «Жизнь у них не очень. Пусть удовлетворяют себя таким образом»

— При общении с болельщиками через соцсети ты наверняка сталкивался с хейтом. Как ты к этому относишься? Футбольный болельщик — иногда очень токсичный человек.

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Вратарь «Динамо» Лещук о хейтерах из соцсетей: «Жизнь у них не очень. Пусть удовлетворяют себя таким образом» | Источник: Sports.Ru

— Хейт всегда есть. Просто люди, которые к тебе хорошо относятся, не так много комментариев пишут. А вот те, кто плохо настроены, все равно будут тебя хейтить, что бы ты ни сделал. Всегда напишут какую‑то гадость.

Я спокойно отношусь к таким людям. Конечно, бывает неприятно. Успокаиваю себя тем, что людям заняться больше нечем, что жизнь у них не очень.

Я не понимаю, зачем это нужно. Наверное, есть люди, которые получают от негатива удовольствие. Пусть удовлетворяют себя таким образом, — сказал Лещук в интервью Евгении Медведевой для YouTube-канала «Динамо».

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