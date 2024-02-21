Роналду забил в 8-м матче подряд — «Аль-Фейхе» в азиатской ЛЧ. У форварда «Аль-Насра» 9 голов за это время | Источник:

Роналду забил в 8-м матче подряд начиная с 8 декабря — в пяти играх чемпионата, одной игре Кубка короля Саудовской Аравии и двух играх ЛЧ Азии. За это время на его счету 9 голов.