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23:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду забил в 8-м матче подряд — «Аль-Фейхе» в азиатской ЛЧ. У форварда «Аль-Насра» 9 голов за это время

Португалец отметился голом на 86-й минуте матча против «Аль-Фейхи» в рамках ⅛ финала (2:0).

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Роналду забил в 8-м матче подряд — «Аль-Фейхе» в азиатской ЛЧ. У форварда «Аль-Насра» 9 голов за это время | Источник: Sports.Ru

Роналду забил в 8-м матче подряд начиная с 8 декабря — в пяти играх чемпионата, одной игре Кубка короля Саудовской Аравии и двух играх ЛЧ Азии. За это время на его счету 9 голов.

Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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