35-летний Левандовски — самый возрастной автор гола «Барсы» в плей-офф ЛЧ. Он побил рекорд Месси
Форвард отличился в первом матче ⅛ финала с «Наполи» (1:1) в возрасте 35 лет и 184 дней.
Форвард отличился в первом матче ⅛ финала с «Наполи» (1:1) в возрасте 35 лет и 184 дней.
Левандовски побил рекорд Лионеля Месси, который забил за «Барселону» в марте 2021 года в ответной игре ⅛ финала с «ПСЖ» (1:1), когда ему было 33 года и 269 дней.
Панчи центрфорвардов: Левандовски и Осимхен забили почти с одной точки. Отсюда ничья «Барсы» и «Наполи».