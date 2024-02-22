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06:12 (мск), источник: Sports.Ru

35-летний Левандовски — самый возрастной автор гола «Барсы» в плей-офф ЛЧ. Он побил рекорд Месси

Форвард отличился в первом матче ⅛ финала с «Наполи» (1:1) в возрасте 35 лет и 184 дней.

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35-летний Левандовски — самый возрастной автор гола «Барсы» в плей-офф ЛЧ. Он побил рекорд Месси | Источник: Sports.Ru

Левандовски побил рекорд Лионеля Месси, который забил за «Барселону» в марте 2021 года в ответной игре ⅛ финала с «ПСЖ» (1:1), когда ему было 33 года и 269 дней.

Панчи центрфорвардов: Левандовски и Осимхен забили почти с одной точки. Отсюда ничья «Барсы» и «Наполи».

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