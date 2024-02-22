Тренер «Интер Майами» о Месси против «Реал Солт Лейк»: «Сыграл очень хорошо, непринужденно. Когда он получает мяч, ждешь голевого момента»
Форвард «Интер Майами» сделал голевую передачу в стартовой игре сезона МЛС.
Форвард «Интер Майами» сделал голевую передачу в стартовой игре сезона МЛС.
"Он сыграл очень хорошо, непринужденно, показал скоростную игру. У него есть то, чего нет у других футболистов: когда он получает мяч, даже вдалеке от ворот, ждешь, что сейчас будет голевой момент.
Я счастлив, потому что у него все в порядке, он мотивирован. Но главное — он хорошо чувствует себя физически.
Пока не планирую проводить ротацию или давать отдых игрокам. Сезон только начался«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.