Текущие события
Футбол. Еврокубки
21.02
Порту
Арсенал
10
Футбол. Еврокубки
21.02
Наполи
Барселона
11
Футбол. Еврокубки
20:45
Тулуза
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Милан
Футбол. Еврокубки
20:45
Фрайбург
Ланс
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Брага
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо З
Бетис
Футбол. Еврокубки
20:45
Буде-Глимт
Аякс
Футбол. Зарубежный
21.02
Ливерпуль
Лутон Таун
41
Футбол. Еврокубки
21.02
Гент
Маккаби Хайфа
11
Все события
Фоторепортажи
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
08:57 (мск), источник: Sports.Ru

Тренер «Интер Майами» о Месси против «Реал Солт Лейк»: «Сыграл очень хорошо, непринужденно. Когда он получает мяч, ждешь голевого момента»

Форвард «Интер Майами» сделал голевую передачу в стартовой игре сезона МЛС.

Наверх
Тренер «Интер Майами» о Месси против «Реал Солт Лейк»: «Сыграл очень хорошо, непринужденно. Когда он получает мяч, ждешь голевого момента» | Источник: Sports.Ru

"Он сыграл очень хорошо, непринужденно, показал скоростную игру. У него есть то, чего нет у других футболистов: когда он получает мяч, даже вдалеке от ворот, ждешь, что сейчас будет голевой момент.

Я счастлив, потому что у него все в порядке, он мотивирован. Но главное — он хорошо чувствует себя физически.

Пока не планирую проводить ротацию или давать отдых игрокам. Сезон только начался«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Алиша Леманн – самая популярная футболистка мира. В ее соцсети подписчики приходят явно не за футболом
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь