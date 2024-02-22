Тренер «Интер Майами» о Месси против «Реал Солт Лейк»: «Сыграл очень хорошо, непринужденно. Когда он получает мяч, ждешь голевого момента» | Источник:

"Он сыграл очень хорошо, непринужденно, показал скоростную игру. У него есть то, чего нет у других футболистов: когда он получает мяч, даже вдалеке от ворот, ждешь, что сейчас будет голевой момент.