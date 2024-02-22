Футболистки сборной Беларуси сыграют с албанками на Мальте

Сегодня в стартовом поединке турнира «The Visit Malta Women’s Trophy» белоруски встретятся с командой Албании, а 25 февраля сыграют с мальтийской сборной. В мировом рейтинге женских сборных Беларусь сейчас занимает 57-е место, Албания находится на 73-й позиции, Мальта — на 86-м месте.



Главный тренер белорусской команды Юрий Малеев вызвал на учебно-тренировочный сбор 21 игрока:



вратари — Наталья Воскобович («Зенит», Санкт-Петербург, Россия), Екатерина Миклашевич («Асия», Газиантеп, Турция), Дарья Виноград («Динамо», Брест);



защитники — Арина Ситникова, Юлия Слесарчик (обе — «Динамо-БГУФК», Минск), Валерия Богдан («Спартак», Москва, Россия), Анна Козюпа («Локомотив», Москва, Россия), Кристина Киянка Виктория Казакевич (обе — «Минск»), Ксения Кубичная;



полузащитники — Анна Пилипенко, Яна Артишевская, Ольга Капыша, Дарья Манюкова, Анна Сас, Анастасия Шуппо, Анастасия Ковалева, Анастасия Магер (все — «Динамо-БГУФК», Минск), Валерия Белая («Минск»);



нападающие — Карина Ольховик («АЛГ Спор», Газиантеп, Турция), Мелана Суровцева.