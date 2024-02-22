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15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Пауло Дибала: «Роналду научил меня приверженности спорту, нацеленности на победы. Месси — постоянный источник вдохновения»

"Роналду научил меня приверженности спорту, нацеленности на победы. Однако игра с Месси была мечтой детства.

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Месси — постоянный источник вдохновения для нас, тех, кому посчастливилось видеть его на поле. Разделить с ним победу на чемпионате мира — радость, которую я не забуду.

Роналду — чемпион. Играть вместе с ним было для меня замечательно, но также это был способ учиться у него целеустремленности и, прежде всего, его постоянному желанию побеждать и совершенствоваться. Не удивлен, что и в Саудовской Аравии дела у него идут хорошо.

Роналду, Месси и Игуаин — три моих любимых партнера по команде«, — сказал нападающий “Ромы” в интервью Al Arabi Al Jadeed.

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