Пауло Дибала: «Роналду научил меня приверженности спорту, нацеленности на победы. Месси — постоянный источник вдохновения»
"Роналду научил меня приверженности спорту, нацеленности на победы. Однако игра с Месси была мечтой детства.
"Роналду научил меня приверженности спорту, нацеленности на победы. Однако игра с Месси была мечтой детства.
Месси — постоянный источник вдохновения для нас, тех, кому посчастливилось видеть его на поле. Разделить с ним победу на чемпионате мира — радость, которую я не забуду.
Роналду — чемпион. Играть вместе с ним было для меня замечательно, но также это был способ учиться у него целеустремленности и, прежде всего, его постоянному желанию побеждать и совершенствоваться. Не удивлен, что и в Саудовской Аравии дела у него идут хорошо.
Роналду, Месси и Игуаин — три моих любимых партнера по команде«, — сказал нападающий “Ромы” в интервью Al Arabi Al Jadeed.