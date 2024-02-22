Белорусы впервые вышли в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

Сегодня в четвертьфинале подопечные Николаса Альварадо 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0). Игра началась с атак португальской команды и белорусам пришлось действовать вторым номером. На 9-й минуте встречи трехкратные чемпионы мира все же вышли вперед после классного дальнего удара Дуарте Альгарвио. Едва стартовал второй период, как лидер атак белорусской дружины Игорь Бриштель сначала сравнял счет, потом со штрафного удара вывел нашу команду вперед, а затем с пенальти забил свой 9-й гол на этом турнире. За две минуты до второго перерыва Жордан сократил разрыв до минимума — 3:2 в пользу белорусов. В заключительной трети матча Бернардо Лопеш восстановил равновесие — 3:3. В овертайме за секунду до финальной сирены Игорь Бриштель принес победу белорусам — 4:3.



В поединке за попадание в финал белорусские пляжники встретятся с победителем матча между Италией и Таити. На предварительном этапе белорусы заняли первое место в группе С, одержав уверенные победы над сенегальцами (6:4), вице-чемпионами мира японцами (3:1) и колумбийцами (4:1).



Первыми полуфиналистами сегодня стали 14-кратные чемпионы мира — бразильцы, разгромившие японцев со счетом 8:4. Позже хозяева турнира — спортсмены ОАЭ — будут соперничать с иранцами.



Полуфинальные встречи пройдут 24 февраля, а решающий поединок за золото и матч за бронзовые награды 22-го планетарного форума состоятся в столице ОАЭ 25 февраля.