Беларусь прихлопнула Португалию на последней секунде! Сказка на ЧМ по пляжному футболу
Белорусы восхитительно мстят за санкции!
Белорусы восхитительно мстят за санкции!
Преданные поклонники сборной России по пляжному футболу знают, что без валидола смотреть игры дружины Михаила Лихачёва сложно. Наша команда действовала в лучших русских традициях: сначала нужно создать себе какое-то безвыходное положение, а потом героически из него выкарабкаться. Но тем интереснее были матчи нашей команды и тем радостнее победы.
Увы, сборной России защитить титул действующих чемпионов мира в 2024 году из-за санкций не позволили. Но к золоту на всех парах мчится сборная, победе которой в нашей стране, пожалуй, порадуются все, — это сборная Беларуси под руководством испанского наставника Нико Альварадо.
И Беларусь, надо признать, дарит зрителям не меньше эмоций!
Белорусы в 2024 году приехали на чемпионат мира лишь в третий раз. И с третьей попытки они наконец-то вышли в плей-офф, оставив позади и Сенегал, который на ЧМ-2021 обыграл Бразилию и дошёл до полуфинала, и Японию, которая заняла второе место, уступив в матче за титул российской команде. Беларусь, безусловно, право сыграть в четвертьфинале заслужила. Это команда очень опытная, дисциплинированная, сыгранная. Она закономерно вошла в мировой топ-8. Но дальше за неё стало слегка волнительно.
Дело в том, что в четвертьфинале ей предстояло сразиться с Португалией. Сборной, три раза побеждавшей на чемпионатах мира. Командой, где ещё сильные лидеры вроде Джордана или Бернардо Мартинса, но уже получившей свежую кровь в лице молодых талантов. Одним словом, Португалия была фаворитом. Но не явным. Скажем, 60 на 40.
С первых же минут стало понятно, что нас ждёт упорный матч. Португальцы чуть больше владели мячом, но белорусы отлично огрызались в контратаках. Первые 12 минут завершились со счётом 1:0 — кручёный мяч в ворота Августова ввинтил Альгарвио. Но могло быть хуже: ближе к концу периода Бё Мартинс простил белорусов, не замкнув прострел в пустой угол.
А во втором периоде, на первой же секунде сказал своё слово Бриштель, просидевший первые 12 минут на скамейке. Всего таких слов в матче было четыре. И все — веские. Первый гол Игорь забил прямо с начального удара. А буквально через минуту забил ещё раз — со стандарта. Португальский вратарь сыграл руками за пределами штрафной, и Бриштель его наказал — 2:1.
Ещё через четыре минуты Игорь Бриштель забил с пенальти, и тогда кому-то могло показаться, что Беларусь одержит лёгкую победу. Но Португалия не была бы Португалией, если бы не перехватила инициативу и не вернулась в игру. За следующие полтора тайма Джордан и Бернардо Лопеш сравняли счёт, да и вообще подопечные Марио Наркизо прижали соперника к воротам. В какой-то момент белорусы явно терпели и ждали овертайма.
Основные 36 минут завершились со счётом 3:3, но ничьих в пляжном футболе не бывает. Трёхминутный овертайм получился не слишком острым, но пролетел довольно быстро. И в тот момент, когда все уже настраивались на серию пенальти, Беларусь провела последнюю атаку. Бриштель бил в последнюю секунду и забил в тот момент, когда на табло горело 00:00.
Белорусские футболисты устроили на песке кучу-малу, а на португальцев было жалко смотреть. Они понимали, что за отведённые им доли секунды они даже пробить по воротам не успеют. Их приговорили к поражению мгновенно.
Итоговый счёт мачта — 4:3. Португалия отправляется домой, а Беларусь продолжает свою сказку. Впереди полуфинал и, хочется верить, финал.
В России за вас болеют, парни. Не подведите!