Беларусь прихлопнула Португалию на последней секунде! Сказка на ЧМ по пляжному футболу

Источник: https://vk.com/beachsoccerby

Преданные поклонники сборной России по пляжному футболу знают, что без валидола смотреть игры дружины Михаила Лихачёва сложно. Наша команда действовала в лучших русских традициях: сначала нужно создать себе какое-то безвыходное положение, а потом героически из него выкарабкаться. Но тем интереснее были матчи нашей команды и тем радостнее победы.

Увы, сборной России защитить титул действующих чемпионов мира в 2024 году из-за санкций не позволили. Но к золоту на всех парах мчится сборная, победе которой в нашей стране, пожалуй, порадуются все, — это сборная Беларуси под руководством испанского наставника Нико Альварадо.

И Беларусь, надо признать, дарит зрителям не меньше эмоций!

Белорусы в 2024 году приехали на чемпионат мира лишь в третий раз. И с третьей попытки они наконец-то вышли в плей-офф, оставив позади и Сенегал, который на ЧМ-2021 обыграл Бразилию и дошёл до полуфинала, и Японию, которая заняла второе место, уступив в матче за титул российской команде. Беларусь, безусловно, право сыграть в четвертьфинале заслужила. Это команда очень опытная, дисциплинированная, сыгранная. Она закономерно вошла в мировой топ-8. Но дальше за неё стало слегка волнительно.

Дело в том, что в четвертьфинале ей предстояло сразиться с Португалией. Сборной, три раза побеждавшей на чемпионатах мира. Командой, где ещё сильные лидеры вроде Джордана или Бернардо Мартинса, но уже получившей свежую кровь в лице молодых талантов. Одним словом, Португалия была фаворитом. Но не явным. Скажем, 60 на 40.

С первых же минут стало понятно, что нас ждёт упорный матч. Португальцы чуть больше владели мячом, но белорусы отлично огрызались в контратаках. Первые 12 минут завершились со счётом 1:0 — кручёный мяч в ворота Августова ввинтил Альгарвио. Но могло быть хуже: ближе к концу периода Бё Мартинс простил белорусов, не замкнув прострел в пустой угол.

А во втором периоде, на первой же секунде сказал своё слово Бриштель, просидевший первые 12 минут на скамейке. Всего таких слов в матче было четыре. И все — веские. Первый гол Игорь забил прямо с начального удара. А буквально через минуту забил ещё раз — со стандарта. Португальский вратарь сыграл руками за пределами штрафной, и Бриштель его наказал — 2:1.

Ещё через четыре минуты Игорь Бриштель забил с пенальти, и тогда кому-то могло показаться, что Беларусь одержит лёгкую победу. Но Португалия не была бы Португалией, если бы не перехватила инициативу и не вернулась в игру. За следующие полтора тайма Джордан и Бернардо Лопеш сравняли счёт, да и вообще подопечные Марио Наркизо прижали соперника к воротам. В какой-то момент белорусы явно терпели и ждали овертайма.

Основные 36 минут завершились со счётом 3:3, но ничьих в пляжном футболе не бывает. Трёхминутный овертайм получился не слишком острым, но пролетел довольно быстро. И в тот момент, когда все уже настраивались на серию пенальти, Беларусь провела последнюю атаку. Бриштель бил в последнюю секунду и забил в тот момент, когда на табло горело 00:00.

Белорусские футболисты устроили на песке кучу-малу, а на португальцев было жалко смотреть. Они понимали, что за отведённые им доли секунды они даже пробить по воротам не успеют. Их приговорили к поражению мгновенно.

Итоговый счёт мачта — 4:3. Португалия отправляется домой, а Беларусь продолжает свою сказку. Впереди полуфинал и, хочется верить, финал.