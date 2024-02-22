Кальдерон о том, почему звезды переходят в «Реал»: «Дело не только в деньгах. “Мадрид” дает славу, титулы, “Золотой мяч”

Кальдерон о том, почему звезды переходят в «Реал»: «Дело не только в деньгах — их можно заработать и в других клубах. “Мадрид” дает им славу, титулы, “Золотой мяч” | Источник: Sports.Ru

«Мадридский “Реал” предлагает этим игрокам большие возможности — не только деньги, потому что их можно заработать и в других командах — но и славу, титулы, командные и индивидуальные награды, “Золотой мяч”… Это важно, потому что имидж игроков может быть очень важен для остального мира.

Когда они присоединяются к «Мадриду», «Реал» многое дает им взамен. Дело не только в деньгах — я думаю, игроки заслуживают тех денег, которые они зарабатывают, потому что они сами приносят клубам деньги — но, прежде всего, в славе, в титулах. Когда они приезжают сюда, они знают, что их имидж и репутация будут расти во всем мире.

Я знаю, что Мбаппе и так очень известный игрок, но когда футболисты переходят в мадридский «Реал», их имидж растет гораздо больше, чем если бы они перешли в другой клуб. Это мое мнение. Так я сказал Криштиану Роналду, когда подписывал его в 2008 году.

В мире есть очень, очень большие клубы, но «Мадрид» дает игрокам нечто особенное. Теперь у нас невероятный стадион. Болельщики поддерживают клуб, но они также очень, очень требовательны, именно так мы создали легенду«, — сказал бывший президент “Реала”.