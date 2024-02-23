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12:16 (мск), источник: ТАСС

Александр Филимонов рассказал, что занимается любимым делом, тренируя вратарей

Бывший вратарь сборной России работает в собственной академии.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шестикратный чемпион России по футболу, бывший голкипер сборной России Александр Филимонов занимается в своей вратарской академии с игроками любого возраста и уровня подготовки. Об этом он рассказал ТАСС.

Филимонов завершил карьеру на профессиональном уровне в 2018 году.

«Я не сижу без работы. У меня своя вратарская академия, которой я посвящаю все свое время, — сказал Филимонов. — Предложения из клубов не поступают, для меня это тоже загадка, но без работы я не сижу. Есть мое любимое дело: я тренирую вратарей, юных, взрослых, любого возраста, уровня подготовки. Получаю от этого максимальное удовольствие».

Филимонов является обладателем Кубка России, полуфиналистом Кубка УЕФА. Четыре раза входил в список 33-х лучших футболистов России, в 1998 году был удостоен приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.

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