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16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Каземиро о Роналду: «Один из лучших футболистов всех времен. Он принес мне много титулов и голов, приятно поговорить о нем»

"Он принес мне много титулов и голов. Приятно поговорить о Крише.

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Каземиро о Роналду: «Один из лучших футболистов всех времен. Он принес мне много титулов и голов, приятно поговорить о нем» | Источник: Sports.Ru

Среди игроков моего поколения он точно в тройке лучших. И, несомненно, один из лучших футболистов всех времен«, — сказал полузащитник “Манчестер Юнайтед” и сборной Бразилии.

Выступающий за «Аль-Наср» Криштиану Роналду возглавляет список бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии. На его счету 21 мяч и 9 голевых передач в 19 играх.

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