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17:57 (мск), источник: Sport24

Аршавин — о разговоре с Путиным: «Играть за “Арсенал” было тяжелее, чем общаться с президентом»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от общения с президентом РФ Владимиром Путиным в день открытия Игр Будущего в Казани.

Арсенал
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Тогда Аршавин попросил Путина посодействовать в создании российского футбольного симулятора, аналога FIFA.

«Мне сказали, что есть такая проблема и ее нужно решить, поэтому спросил у президента про российский аналог FIFA. Надеюсь, он поможет. Волнительно ли было обращаться с президентом? За “Арсенал” я выступал четыре года. С президентом общался четыре минуты, поэтому выступать за “Арсенал” было тяжелее. С кем общался из мировых лидеров на церемонии открытия? Мировой лидер только один. С ним и поговорил», — заявил Аршавин в интервью Metaratings.ru.

Андрей Аршавин выступал за английский «Арсенал» с 2009 по 2013 год.

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