Аршавин — о разговоре с Путиным: «Играть за “Арсенал” было тяжелее, чем общаться с президентом»

«Мне сказали, что есть такая проблема и ее нужно решить, поэтому спросил у президента про российский аналог FIFA. Надеюсь, он поможет. Волнительно ли было обращаться с президентом? За “Арсенал” я выступал четыре года. С президентом общался четыре минуты, поэтому выступать за “Арсенал” было тяжелее. С кем общался из мировых лидеров на церемонии открытия? Мировой лидер только один. С ним и поговорил», — заявил Аршавин в интервью Metaratings.ru.