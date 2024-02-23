Жерар Пике: «Месси — лучший игрок в истории футбола. После победы на ЧМ в этом нет смонений. Он также вывел “Барсу” на новый уровень» | Источник:

Не только в Испании, а вообще все фанаты хотели, чтобы Месси выиграл заслуженный чемпионат мира. Все те, кто только из-за чемпионата мира сомневался в том, что Месси — лучший в истории… Думаю, эти сомнения больше не имеют смысла.