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23 февраля, источник: Sports.Ru

Жерар Пике: «Месси — лучший игрок в истории футбола. После победы на ЧМ в этом нет смонений. Он также вывел “Барсу” на новый уровень»

"Месси — лучший игрок в истории футбола.

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Жерар Пике: «Месси — лучший игрок в истории футбола. После победы на ЧМ в этом нет смонений. Он также вывел “Барсу” на новый уровень» | Источник: Sports.Ru

Не только в Испании, а вообще все фанаты хотели, чтобы Месси выиграл заслуженный чемпионат мира. Все те, кто только из-за чемпионата мира сомневался в том, что Месси — лучший в истории… Думаю, эти сомнения больше не имеют смысла.

Месси вывел «Барселону» на новый уровень. Вижу Месси счастливым, в хорошей форме и способствующим росту популярности футбола в Америке«, — сказал экс-защитник “Барселоны” в интервью ESPN Argentina.

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