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01:27 (мск), источник: Sports.Ru

Тебас о Мбаппе в Ла Лиге: «Топ-игроки ускоряют развитие, но не являются необходимостью. Лучше иметь громкие имена, но Роналду, Неймар и Месси ушли, а мы отлично себя чувствуем»

 — Поможет ли Мбаппе еще большему развитию Ла Лиги?

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Тебас о Мбаппе в Ла Лиге: «Топ-игроки ускоряют развитие, но не являются необходимостью. Лучше иметь громкие имена, но Роналду, Неймар и Месси ушли, а мы отлично себя чувствуем» | Источник: Sports.Ru

— Подписание топ-игроков ускоряет развитие, но не является необходимым для него условием.

Конечно, лучше иметь громкие имена. Полезно иметь таких тренеров, как [Жозе] Моуринью или [Хосеп] Гвардиола. Но такие игроки, как [Криштиану] Роналду, Неймар или [Лионель] Месси, ушли, а Ла Лига отлично себя чувствует.

Тем не менее Мбаппе поможет нам в ближайшие годы закрепить все достигнутые результаты, — заявил глава Ла Лиги.

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