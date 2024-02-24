Тебас о Мбаппе в Ла Лиге: «Топ-игроки ускоряют развитие, но не являются необходимостью. Лучше иметь громкие имена, но Роналду, Неймар и Месси ушли, а мы отлично себя чувствуем»
— Поможет ли Мбаппе еще большему развитию Ла Лиги?
— Поможет ли Мбаппе еще большему развитию Ла Лиги?
— Подписание топ-игроков ускоряет развитие, но не является необходимым для него условием.
Конечно, лучше иметь громкие имена. Полезно иметь таких тренеров, как [Жозе] Моуринью или [Хосеп] Гвардиола. Но такие игроки, как [Криштиану] Роналду, Неймар или [Лионель] Месси, ушли, а Ла Лига отлично себя чувствует.
Тем не менее Мбаппе поможет нам в ближайшие годы закрепить все достигнутые результаты, — заявил глава Ла Лиги.