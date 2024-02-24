Месси популярнее Роналду в США почти в 4 раза. Отрыв увеличился после победы на ЧМ-2022 и перехода в «Интер Майами»
Таковы результаты опросов, организованных компанией SSRS.
За последние 10 лет Месси и Роналду — самые узнаваемые футболисты в Штатах с огромным отрывом от остальных. Однако за последний год популярность аргентинца по сравнению с португальцем значительно увеличилась.
Причинами стали победа Месси на ЧМ-2022 и его переход в «Интер Майами». По состоянию на декабрь 2023 года Лионель набирал 21,3% голосов, у нападающего «Аль-Насра» было около 6%.
Изображение: ssrs.com.