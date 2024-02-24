Месси популярнее Роналду в США почти в 4 раза. Отрыв увеличился после победы на ЧМ-2022 и перехода в «Интер Майами»

Месси популярнее Роналду в США почти в 4 раза согласно опросу SSRS. Отрыв увеличился после победы на ЧМ-2022 и перехода в «Интер Майами» | Источник:

За последние 10 лет Месси и Роналду — самые узнаваемые футболисты в Штатах с огромным отрывом от остальных. Однако за последний год популярность аргентинца по сравнению с португальцем значительно увеличилась.