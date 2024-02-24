Месси оказался в четыре раза популярнее Роналду
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом, возглавившим список любимых спортсменов американцев, сообщает SSRS.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом, возглавившим список любимых спортсменов американцев, сообщает SSRS.
Источник отмечает, что Месси в четвертом квартале 2023 года Месси обошел по популярности всех остальных спортсменов в США.
В разное время звание самого популярного спортсмена США удерживали баскетболисты Майкл Джордан, Кобе Брайант, Стефен Карри и Леброн Джеймс, гольфист Тайгер Вудс и игрок в американский футбол Том Брэди.
Также отмечается, что в США Месси почти в четыре раза популярнее португальского футболиста Криштиану Роналду. В декабре аргентинец набирал 21,3% голосов, у нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии около 6% поклонников.