Месси оказался в четыре раза популярнее Роналду

Источник отмечает, что Месси в четвертом квартале 2023 года Месси обошел по популярности всех остальных спортсменов в США.

В разное время звание самого популярного спортсмена США удерживали баскетболисты Майкл Джордан, Кобе Брайант, Стефен Карри и Леброн Джеймс, гольфист Тайгер Вудс и игрок в американский футбол Том Брэди.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239749&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.