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16:52 (мск), источник: Sport24

Роналду вновь атаковали в соцсетях за накрашенные ногти

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новое фото в социальной сети.

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На снимке футболист стоит в тренажерном зале босиком вместе с сыном, оголив торс.

Многих подписчиков удивил покрашенный в черный цвет ноготь Роналду на левой ноге. Однако, как утверждает Bild, Криштиану красит ногти на ногах исключительно в медицинских целях. Будучи спортсменом, он проводит много времени в потных кроссовках и ботинках, а специальное покрытие помогает предотвратить растрескивание и грибок, создавая защитный слой.

Источник: Соцсети

С такими же ногтями Роналду предстал перед публикой еще в 2016 году, когда в соцсетях началось бурное обсуждение его «педикюра».

Подобное часто встречается в спорте, особенно среди легкоатлетов, боксеров и бойцов ММА.

За последние 9 постов Криша, фото с ногтем стало самым обсуждаемым — 120 тыс. комментариев, когда под остальными, где он на тренировке или на матче — 30−60 тыс.

«Он красит ногти? Как насчет накрашенного ногтя? Отец, сын и накрашенные ногти», — одни из самых популярных комментариев под постом.

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