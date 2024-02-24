Роналду вновь атаковали в соцсетях за накрашенные ногти

На снимке футболист стоит в тренажерном зале босиком вместе с сыном, оголив торс.

Многих подписчиков удивил покрашенный в черный цвет ноготь Роналду на левой ноге. Однако, как утверждает Bild, Криштиану красит ногти на ногах исключительно в медицинских целях. Будучи спортсменом, он проводит много времени в потных кроссовках и ботинках, а специальное покрытие помогает предотвратить растрескивание и грибок, создавая защитный слой.

Источник: Соцсети

С такими же ногтями Роналду предстал перед публикой еще в 2016 году, когда в соцсетях началось бурное обсуждение его «педикюра».

Подобное часто встречается в спорте, особенно среди легкоатлетов, боксеров и бойцов ММА.

За последние 9 постов Криша, фото с ногтем стало самым обсуждаемым — 120 тыс. комментариев, когда под остальными, где он на тренировке или на матче — 30−60 тыс.