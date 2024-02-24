Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Эмполи
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Нант
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Монца
Футбол. Зарубежный
20:30
Борнмут
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Мальорка
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Брест
Все события
Фоторепортажи
46Турнир ACA 170. Гончаров победил Вязигина и вышел в финал Гран-при тяжелого веса
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
12:55 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы сыграют с итальянцами в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси встретится с командой Италии в полуфинальном поединке чемпионата мира по пляжному футболу в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Для белорусов это будет первый в истории матч за выход в финал пляжного планетарного форума. Итальянцы имеют гораздо больший опыт подобных встреч: они дважды становились серебряными призерами ЧМ, один раз брали бронзу и четырежды занимали четвертое место. На предварительном этапе этого турнира сборная Беларуси заняла первое место в группе С, обыграв сенегальцев (6:4), японцев (3:1) и колумбийцев (4:1), а в упорнейшем четвертьфинале были обыграны трехкратные чемпионы мира португальцы (4:3). Лидер атак белорусской дружины Игорь Бриштель в четвертьфинале оформил голевой покер и сейчас возглавляет список лучших бомбардиров ЧМ, забив 10 мячей. «Скуадра адзурра» стала первой в предварительной группе А, а в четвертьфинале победила сборную Таити (5:2).

В другом сегодняшнем полуфинале 14-кратные чемпионы мира бразильцы встретятся с иранцами.

Победители полуфинальных баталий 25 февраля сыграют в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзу 22-го чемпионата планеты по пляжному футболу.

В 2021 году на чемпионате мира в Москве золото завоевали россияне, победившие в финале японцев — 5:2, в игре за бронзовые награды швейцарцы были сильнее сенегальцев — 9:7. Чаще других чемпионами планеты становились бразильцы — 14 раз, по 3 титула у Португалии и России, одна победа у французов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь