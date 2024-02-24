Белорусы сыграют с итальянцами в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Для белорусов это будет первый в истории матч за выход в финал пляжного планетарного форума. Итальянцы имеют гораздо больший опыт подобных встреч: они дважды становились серебряными призерами ЧМ, один раз брали бронзу и четырежды занимали четвертое место. На предварительном этапе этого турнира сборная Беларуси заняла первое место в группе С, обыграв сенегальцев (6:4), японцев (3:1) и колумбийцев (4:1), а в упорнейшем четвертьфинале были обыграны трехкратные чемпионы мира португальцы (4:3). Лидер атак белорусской дружины Игорь Бриштель в четвертьфинале оформил голевой покер и сейчас возглавляет список лучших бомбардиров ЧМ, забив 10 мячей. «Скуадра адзурра» стала первой в предварительной группе А, а в четвертьфинале победила сборную Таити (5:2).



В другом сегодняшнем полуфинале 14-кратные чемпионы мира бразильцы встретятся с иранцами.



Победители полуфинальных баталий 25 февраля сыграют в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзу 22-го чемпионата планеты по пляжному футболу.



В 2021 году на чемпионате мира в Москве золото завоевали россияне, победившие в финале японцев — 5:2, в игре за бронзовые награды швейцарцы были сильнее сенегальцев — 9:7. Чаще других чемпионами планеты становились бразильцы — 14 раз, по 3 титула у Португалии и России, одна победа у французов.