Пике о победе Месси на ЧМ в 35 лет: «Я взял трофей в 23. Но Лео выиграл в самое подходящее время, чтобы оценить его таким, какой он есть» | Источник:

"Я выиграл Кубок мира, когда мне было 23 года, но тогда мы выигрывали все подряд.

Месси взял чемпионат мира в самое подходящее время, чтобы оценить его за то, какой он есть. И за все те страдания, через которые он прошел за эти годы, чтобы завоевать трофей«, — сказал экс-защитник “Барсы” и сборной Испании в интервью ESPN.