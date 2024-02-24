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17:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков объяснил, почему ему сложно найти новый клуб в России

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков сообщил о том, что он по-прежнему тренируется и открыт к любым предложениям.

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Глушаков объяснил, почему ему сложно найти новый клуб в России | Источник: Чемпионат.com

Сейчас россиянин пребывает в статусе свободного агента.

«Да, окно закрылось, но я тренируюсь, открыт к любым предложениям. Были звонки, переговоры, но, к сожалению, что-то не срослось. Нужно быть реалистом, объективно смотреть на вещи. Мне 37 лет, в России сегодня тенденция на воспитание молодых футболистов и их продажу, то есть бизнес. Такой подход имеет право на жизнь. Понимаю: зачем клубам приглашать взрослого и опытного игрока, который через год-два закончит карьеру? Лучше наигрывать молодого», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, этой зимой 37-летний Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока.

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