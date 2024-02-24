Глушаков объяснил, почему ему сложно найти новый клуб в России

«Да, окно закрылось, но я тренируюсь, открыт к любым предложениям. Были звонки, переговоры, но, к сожалению, что-то не срослось. Нужно быть реалистом, объективно смотреть на вещи. Мне 37 лет, в России сегодня тенденция на воспитание молодых футболистов и их продажу, то есть бизнес. Такой подход имеет право на жизнь. Понимаю: зачем клубам приглашать взрослого и опытного игрока, который через год-два закончит карьеру? Лучше наигрывать молодого», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».