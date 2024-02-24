Дубль Тикнизяна принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» в товарищеском матче

У железнодорожников дубль оформил Наир Тикнизян и еще один мяч забросил Рифат Жемалетдинов. Во втором тайме полузащитник московской команды Антон Миранчук не смог реализовать пенальти. Автором единственного гола «Ростова» стал Илья Вахания.