Дубль Тикнизяна принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» в товарищеском матче
«Локомотив» победил «Ростов» в товарищеском матче на зимних сборах — 3:1.
Локомотив
Ростов
Игра проходила в закрытом режиме.
У железнодорожников дубль оформил Наир Тикнизян и еще один мяч забросил Рифат Жемалетдинов. Во втором тайме полузащитник московской команды Антон Миранчук не смог реализовать пенальти. Автором единственного гола «Ростова» стал Илья Вахания.
В первом матче после зимней паузы «Локомотив» на выезде сыграет против «Динамо», а «Ростов» в 19-м туре примет на своем поле «Крылья Советов».
Товарищеский матч
«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:1 (0:0).
Голы: Вахания, 53 (0:1). Тикнизян, 74 (1:1). Жемалетдинов, 81 (2:1). Тикнизян, 82 (3:1).