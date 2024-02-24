Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Борнмут
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Мальорка
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Салернитана
Монца
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
Нант
01
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Хетафе
40
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Ноттингем Форест
42
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Бернли
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
12
Футбол. Зарубежный
23:00
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Брест
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Бохум
52
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Хайденхайм
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Дармштадт
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Эмполи
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
46Турнир ACA 170. Гончаров победил Вязигина и вышел в финал Гран-при тяжелого веса
18:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Тикнизяна принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» в товарищеском матче

«Локомотив» победил «Ростов» в товарищеском матче на зимних сборах — 3:1.

Локомотив
Ростов
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра проходила в закрытом режиме.

У железнодорожников дубль оформил Наир Тикнизян и еще один мяч забросил Рифат Жемалетдинов. Во втором тайме полузащитник московской команды Антон Миранчук не смог реализовать пенальти. Автором единственного гола «Ростова» стал Илья Вахания.

В первом матче после зимней паузы «Локомотив» на выезде сыграет против «Динамо», а «Ростов» в 19-м туре примет на своем поле «Крылья Советов».

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:1 (0:0).

Голы: Вахания, 53 (0:1). Тикнизян, 74 (1:1). Жемалетдинов, 81 (2:1). Тикнизян, 82 (3:1).

 «В России полицейский забрал у меня 300 долларов». Роддик поспорил с Такером Карлсоном о безопасной Москве
Главная история любви Сочи: Заварзина и Уайлд — от русской свадьбы до развода со сменой стран
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь