Минское «Динамо» одолело «Макслайн», «Неман» победил «Слуцк» в контрольных играх

Чемпионы страны футболисты минского «Динамо» сегодня одолели представителя первой лиги национального первенства витебский «Макслайн» со счетом 2:1. У победителей мячи забили Глеб Жердев и Раймонд Адеола. Ровно через неделю 2 марта динамовцы официально откроют новый сезон в Солигорске матчем за Суперкубок против обладателя Кубка Беларуси жодинского «Торпедо-БелАЗа». Сегодня торпедовцы в Могилеве сыграли вничью с местным «Днепром» — 1:1.



Вице-чемпион гродненский «Неман» обыграл в своем манеже футболистов «Слуцка» с результатом 4:2. У хозяев отличились Андрей Якимов, Егор Зубович, Максим Кравцов и Владислав Варакса, гости ответили голевым дублем Арсения Ачаповского. Борисовский БАТЭ сначала разгромил своих дублеров — 6:0, а потом одолел ФК «Минск» — 1:0.



«Гомель» переиграл на выезде футболистов «Витебска» со счетом 2:1. Солигорский «Шахтер» на своем поле дважды сыграл с брестским «Динамо». В первой игре хозяева победили с результатом 5:3, а потом гости взяли реванш — 4:3. В Минске столичный «Энергетик-БГУ» разошелся миром со «Сморгонью» — 1:1, а в Бресте мозырская «Славия» с таким же счетом завершила встречу с пинской «Волной». «Ислочь» и новополоцкий «Нафтан» также не выявили победителя — 2:2. В Бобруйске местная «Белшина» уступила дзержинскому «Арсеналу» — 1:2.