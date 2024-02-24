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18:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА благодаря голу Карраскаля

Сегодня, 24 февраля, в товарищеском матче встречались московские «Динамо» и ЦСКА.

Динамо
ЦСКА
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Источник: https://t.me/fcdynamo

Матч проходил на стадионе «Спортивный центр Калиста» в Белеке, Турция. Встреча началась в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу динамовцев.

На 72-й минуте Виктор Мендес отдал пас Милану Гаичу, который красивым дальним ударом под штангу открыл счёт. На 83-й минуте Вячеслав Грулёв сравнял счёт, реализовав заброс в штрафную. В самом конце, на 89-й минуте Хорхе Карраскаль забил победный мяч в ворота ЦСКА.

Для «Динамо» этот товарищеский матч стал уже 10-м на зимних сборах. До этого бело-голубые обыграли «Слован» (2:1), «Аль-Вакру» (9:2), «Ботев» (3:2), «Оренбург» (4:1), «Елимай» (2:1) и «Крылья Советов» (5:1). Москвичи также сыграли вничью с «Канвоном» (2:2) и «Крыльями Советов» (1:1) и уступили «Балтике» (0:3).

ЦСКА, в свою очередь, провёл восьмую игру во время зимней паузы. Ранее подопечные Владимира Федотова победили московские «Торпедо» (3:2) и «Родину» (4:0), «Сохар» (4:1), «Андижан» (1:0), «Факел» (2:0) и «Химки» (3:0), а также уступили «Сочи» (1:2).

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