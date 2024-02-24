Сборная Беларуси не смогла выйти в финал чемпионата мира по пляжному футболу

Сегодня в полуфинальном поединке белорусы в серии пенальти уступили команде Италии со счетом 4:5. Игровое время завершилось вничью — 3:3 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0). Через 4 минуты после начала встречи лидер атак белорусской дружины Игорь Бриштель дальним ударом забил свой 11-й гол на этом турнире. За три минуты до первого перерыва голкипер белорусов Михаил Августов выдал отличный пас на Евгения Новикова, который эффектным ударом сделал счет 2:0. Во втором периоде итальянцы прибавили в движении, создали несколько опаснейших моментов и за 4 минуты до перерыва отыграли один мяч, а потом и сравняли счет — 2:2. В начале третьего периода итальянцы заработали пенальти, но Михаил Августов отразил удар Фабио Скьяччи. А вскоре свой высочайший класс вновь подтвердил Игорь Бриштель, но тут же Эммануэь Дзурло вновь восстановил равновесие — 3:3. В овертайме этот результат не изменился, а в серии послематчевых пенальти успеха добились итальянцы — 5:4.



На предварительном этапе белорусы заняли первое место в группе С, одержав уверенные победы над сенегальцами (6:4), вице-чемпионами мира японцами (3:1) и колумбийцами (4:1), а в четвертьфинале одолели трехкратных чемпионов планеты португальцев (4:3).



В первом полуфинальном матче 14-кратные чемпионы планеты бразильцы одержали волевую викторию над иранцами с результатом 3:2.



Таким образом, завтра в решающем поединке за золото 22-го планетарного форума сыграют сборные Бразилии и Италии, а белорусы и иранцы поспорят за бронзу.