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12:30 (мск), источник: ТАСС

Черчесов считает, что футболистов нельзя называть талантливыми

Бывший главный тренер сборной России отметил, что это может загубить игрока в юности.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Футболистов в юности нельзя называть талантливыми, нужно в них развивать способности. Такое мнение на Международной выставке-форуме высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Я не очень люблю слово “талант”, я люблю слово “способности”, — сказал Черчесов. — Если мальчику говорить, что он талантлив, это может его загубить, а способности можно развить. Талантливым может быть актер, но он не может делать все, что ему вздумается, у него есть сценарий, так же в футболе».

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.

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