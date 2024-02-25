Черчесов считает, что футболистов нельзя называть талантливыми

«Я не очень люблю слово “талант”, я люблю слово “способности”, — сказал Черчесов. — Если мальчику говорить, что он талантлив, это может его загубить, а способности можно развить. Талантливым может быть актер, но он не может делать все, что ему вздумается, у него есть сценарий, так же в футболе».