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13:54 (мск), источник: ТАСС

Черчесов рассказал, что просил футболистов польской «Легии» учить русский язык

Черчесов возглавлял «Легию» с 2015-го по 2016 год, выиграв с командой чемпионат и кубок страны.

Легия
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Источник: AP 2023

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заставлял игроков польской «Легии» учить русский язык во время работы в клубе. Об этом он рассказал на выставке-форуме «Россия».

«В “Легии” я собрал игроков, спросил, понмнят ли они пресс-конференцию, где я пообещал учить польский язык, — сказал Черчесов. — Так вот, потом я им сказал, кто по-русски говорить не будет, тот играть не будет. Понятно, что они русский язык не учили, но на поле выходили, но я им показал, что в раздевалке они должны были подстраиваться под меня, а на пресс-конференции — я под них. Все встали в строй и дружно пошли тренироваться».

Черчесов возглавлял «Легию» с 2015 по 2016 год, выиграв с командой чемпионат и кубок страны.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.

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