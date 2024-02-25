Леонид Слуцкий завоевал первый трофей в Китае
Леонид Слуцкий завоевал с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая.
Леонид Слуцкий завоевал с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский тренер Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа», завоевал свой первый трофей в китайском футболе, победив «Шанхай Порт» в матче за Суперкубок страны.
Встреча за трофей прошла в воскресенье в Шанхае и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Слуцкого. Единственный мяч забил на 55-й минуте Сефас Малеле. «Шанхай Порт» завершал матч в меньшинстве после удаления Матеуса Жуссы (86).
Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Команда завоевала четвертый Суперкубок Китая в истории.