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13:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Леонид Слуцкий завоевал первый трофей в Китае

Леонид Слуцкий завоевал с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая.

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Источник: Соцсети

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский тренер Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа», завоевал свой первый трофей в китайском футболе, победив «Шанхай Порт» в матче за Суперкубок страны.

Встреча за трофей прошла в воскресенье в Шанхае и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Слуцкого. Единственный мяч забил на 55-й минуте Сефас Малеле. «Шанхай Порт» завершал матч в меньшинстве после удаления Матеуса Жуссы (86).

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Команда завоевала четвертый Суперкубок Китая в истории.

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