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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Станислав Черчесов: «Месси — это краски, Роналду — дисциплина. Я обоим проиграл по 0:1, поэтому у них ничья»

"Как тренер я думаю о том, кто мне может помочь. Если надо внести красок — Месси, дисциплины — Роналду.

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Станислав Черчесов: «Месси — это краски, Роналду — дисциплина. Я обоим проиграл по 0:1, поэтому у них ничья» | Источник: Sports.Ru

Оба — великие футболисты, я играл как тренер против обоих, и одному, и второму я проиграл 0:1, поэтому у них ничья«, — сказал бывший главный тренер сборной России Черчесов на выставке-форуме “Россия” на ВДНХ.

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