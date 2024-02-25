Станислав Черчесов: «Месси — это краски, Роналду — дисциплина. Я обоим проиграл по 0:1, поэтому у них ничья» | Источник:

Оба — великие футболисты, я играл как тренер против обоих, и одному, и второму я проиграл 0:1, поэтому у них ничья«, — сказал бывший главный тренер сборной России Черчесов на выставке-форуме “Россия” на ВДНХ.