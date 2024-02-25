Слуцкий взял первый трофей в Китае! «Шанхай Шэньхуа» одолел принципиального соперника

Источник: Соцсети

В первом же официальном матче в Китае Леониду Слуцкому выпало тяжелое, возможно, сложнейшее испытание — дерби против «Шанхай Порт» в рамках местного Суперкубка. Однако российский тренер провел хорошую работу и победил!

33-тысячная арена «Хункоу» в Шанхае забилась почти полностью — футбол в этом городе очень любят. Красная половина стадиона поддерживала «Порт», синяя — «Шэньхуа».

Источник: Соцсети

Слуцкому достался, пожалуй, худший соперник из возможных для первой битвы за трофей — «Шанхай Порт» исторически огромная проблема для «цветка Шанхая». За последние восемь лет команда, которую сейчас тренирует Леонид Викторович, победила всего трижды. В остальных встречах были, как правило, ничьи, но случались и разгромы. Последний, кстати, состоялся летом прошлого года — «Шэньхуа» пропустил пять мячей в матче чемпионата.

Однако Слуцкий провел хорошую работу — в отличие от «Порта», который не играл товарищеские матчи, «Шэньхуа» заявился на зимний Кубок равноправия. В том числе и там удалось наладить какую-никакую игру в пас, и если раньше, судя по отзывам, «Шэньхуа» играл примитивно и через выносы, то теперь многое изменилось.

Плоды работы Слуцкого стали заметны с первых минут — «Шанхай Порт» с трудом переходил центр поля. Команда Леонида Викторовича контролировала игру, но при этом и сама мало что создавала впереди. Первый тайм так и прошел — в борьбе в центре поля, но, опять же, учитывая историю отношений этих клубов, это уже можно было считать за успех.

Источник: Соцсети

А вот во втором тайме начались настоящие качели от ворот до ворот — правда, из-за невысокого уровня мастерства по-настоящему убойных моментов было не так много. Однако на 55-й минуте счет был открыт — главная звезда команды Слуцкого, португалец Тейшейра, с углового закрутил «сухой лист». Вратарь Янь Цзюньлин кое-как отбил мяч ногами, но стоявший рядом форвард Малеле поймал отскок и забил.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240586&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Через пару минут тот же Малеле должен был забивать второй мяч, выйдя один на один с голкипером, но не смог его перебросить. Это был, пожалуй, самый убойный момент за всю игру. Чуть позднее опасно ответил «Порт» усилиями У Лэя — ситуация была почти аналогичная, но нападающий не попал в створ.

На 84-й минуте тот же Малеле забил опять — мощно выстрелил с угла штрафной, попал в спину защитника «Порта», а оттуда мяч рикошетом отлетел в ворота. Швейцарский анголец побежал бурно праздновать, но почти сразу гол отменили — из-за офсайда.

Минимальный счет и шесть компенсированных минут обеспечили команде Слуцкого нервную концовку. Даже несмотря на то, что «Порт» на последних минутах остался в меньшинстве. Тренер привычно раскачивался на лавке, а его игроки достойно справились и довели игру до победы.

Слуцкий взял первый трофей в Китае, а для «Шэньхуа» это четвертая в истории клуба победа в Суперкубке. Неплохое начало нового этапа карьеры для российского специалиста.