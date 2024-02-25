Белорусы уступили иранцам в матче за бронзу ЧМ по пляжному футболу

Сегодня в Дубае в игре за 3-е место белорусы проиграли команде Ирана с результатом 1:6. После вчерашней неудачи в полуфинале с итальянцами белорусская дружина не смогла настроиться на бронзовый матч и потерпела поражение. Единственный гол в составе белорусов сегодня забил Никита Чайковский. Лидер нашей команды Игорь Бриштель по-прежнему возглавляет список лучших бомбардиров, забив 12 мячей.



Сборная Беларуси в третий раз выступала в финальной стадии планетарного форума по пляжному футболу и впервые вышла в плей-офф. Вчера в полуфинале белорусские подопечные испанского наставника Николаса Альварадо в серии пенальти уступили команде Италии — 4:5 (игровое время — 3:3). До этого на предварительном этапе белорусы заняли первое место в группе С, одержав уверенные победы над сенегальцами (6:4), вице-чемпионами мира японцами (3:1) и колумбийцами (4:1), а в четвертьфинале одолели трехкратных чемпионов планеты португальцев (4:3, в овертайме).



Иранцы во второй раз стали обладателями бронзы мирового первенства, впервые они поднялись на пьедестал почета в 2017 году на ЧМ на Багамских островах.



Позже в решающем поединке за золото 22-го планетарного форума сборная Италии сыграет с 14-кратными чемпионами мира бразильцами, которые в полуфинале одержали волевую викторию над иранцами со счетом 3:2.



В 2021 году на чемпионате мира в Москве золото завоевали россияне, победившие в финале японцев — 5:2, в игре за бронзовые награды швейцарцы были сильнее сенегальцев — 9:7. Больше всех чемпионами планеты становились бразильцы — 14 раз, по три титула у Португалии и России, одна победа у французов.