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20:42 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду забил в 9-м матче подряд — с пенальти «Аль-Шабабу». У форварда «Аль-Насра» 10 голов за это время

Португалец открыл счет в матче против «Аль-Шабаба» (1:0, первый тайм) в 21-м туре саудовской лиги, реализовав пенальти на 21-й минуте.

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Роналду забил в 9-м матче подряд — с пенальти «Аль-Шабабу». У форварда «Аль-Насра» 10 голов за это время | Источник: Sports.Ru

Начиная с 8 декабря Роналду забивал в каждой официальной игре за «Аль-Наср» — в 6 матчах чемпионата, в матче Кубка короля Саудовской Аравии и двух играх Лиги чемпионов Азии. За это время на его счету 10 голов.

Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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