Роналду забил в 9-м матче подряд — с пенальти «Аль-Шабабу». У форварда «Аль-Насра» 10 голов за это время | Источник:

Начиная с 8 декабря Роналду забивал в каждой официальной игре за «Аль-Наср» — в 6 матчах чемпионата, в матче Кубка короля Саудовской Аравии и двух играх Лиги чемпионов Азии. За это время на его счету 10 голов.