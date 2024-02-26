«Моя мечта — выйти замуж за футболиста». Как живут жены спортсменов и почему они становятся популярнее своих мужей?

Девушка тайт-энда «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси, известная певица Тейлор Свифт | Источник: Reuters

WAG — или жены и подруги спортсменов, как их называют на западе, — феномен, который появился почти 20 лет назад и по-прежнему волнует общественность. Этим эффектным, привлекательным и сказочно богатым девушкам завидуют тысячи поклонниц по всему миру, а за разгульный образ жизни в прессе их прозвали хулиганками с картами Visa. Как живут возлюбленные спортсменов и почему они становятся популярнее своих партнеров — разбиралась «Лента.ру».

Не просто жена

Самые большие звезды Супербоула, который прошел 11 февраля в Парадайсе, штат Невада, не состязались на футбольном поле, а сидели на трибунах. Компанию «самой известной персоне в мире» Тейлор Свифт — подруге тайт-энда «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси — составила жена защитника того же клуба Патрика Махоумса Бриттани Махоумс с двухмиллионной аудиторией в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Недалеко от них расположились Мисс Вселенная 2012 Оливия Калпо — невеста игрока в американский футбол Кристиана Маккефри и блогерша более чем с тремя миллионами подписчиков в TikTok Эллисон Кухарчик — супруга защитника Исаака Рочелла.

И это всего лишь крошечная часть футбольных WAG (Wives and Girlfriends) — жен и подруг профессиональных спортсменов. Среди самых известных в мире — супруга Дэвида Бекхэма Виктория, Антонелла Рокуццо — жена Лионеля Месси, Джорджина Родригес — невеста Криштиану Роналду, Пилар Рубио — супруга Серхио Рамоса, Ана Иванович — супруга Бастиана Швайнштайгера, Колин Руни — жена Уэйна Руни. И, как ни парадоксально, некоторые из них имеют больше подписчиков, чем их звездные партнеры.

Феномен WAG давно вышел за рамки футбола: богатые и знаменитые возлюбленные есть и у теннисистов. Например, Морган Риддл (подруга Тейлора Фрица), Аян Брумфилд (подруга Фрэнсиса Тиафо) и Пейдж Лоренце (подруга Томми Пола) ежедневно создают контент, который просматривают сотни тысяч пользователей на разных платформах. Они дарят подписчикам возможность увидеть другую грань жизни своих мужей, демонстрируя совместные отпуска на лучших курортах, ужины в мишленовских ресторанах, брендовые покупки и, конечно, безграничное семейное счастье.

WAG стали некой отдельной субкультурой почти 20 лет назад, однако в прошлом они не могли сами контролировать свой публичный имидж. Этим занимались папарацци, которые размещали снимки с трибун на страницах таблоидов. Но сегодня женщины не просто вышли из тени звездных мужей, но и научились извлекать выгоду из своего положения, а потом покорили и соцсети.

Когда-то их заточили в жесткие рамки в качестве партнерш спортсменов, однако теперь они вырвались на волю и могут сами взаимодействовать с поклонниками, что было невозможно до эпохи инфлюэнсеров. Эмили Браун старший стратегический менеджер в маркетинговом агентстве Billion Dollar Boy

Мир спорта все сильнее переплетается с миром моды: люксовая марка Hugo Boss создала коллаборацию с НФЛ, а холдинг LVMH выступит спонсором предстоящих Олимпийских игр. Связующим звеном между этими двумя отраслями оказались именно WAG, которые становятся амбассадорами брендов, таких как Prada, Ralph Lauren и Uniqlo, и превращают матчи в настоящие модные события. «Сейчас турниры Большого шлема больше похожи на показы мод. Бренды убеждены, что если они не могут с головы до ног одеть игроков на поле, то они точно оденут их девушек на трибунах», — объяснила Браун.

WAG привлекают новую аудиторию к видам спорта, с которыми они связаны. По данным NBC Sports, сегодня в НФЛ наблюдается самое большое число женщин-зрительниц в истории. С тех пор как они начали отслеживать эти данные, прирост в категории составил 53 процента.

«Выйти замуж за футболиста и развлекаться до конца жизни»

У спортсменов всегда были подруги и жены. Однако феномен WAG стал мейнстримом только в 2006 году — во время чемпионата мира по футболу в немецком городе Баден-Баден. Авторы популярного в то время блога о футболе Ванесса Крафт и Келли Дэвитт утверждали, что этому поспособствовали «подвиги» супруг футболистов в местных увеселительных заведениях. «Жены и подруги были замечены на вечеринках и в магазинах, где отлично проводили время, и в конечном итоге их поведение стали считать амбициозным образом жизни. Британские таблоиды ухватились за их выходки и непреднамеренно превратили их имена в нарицательные», — высказывались они в интервью Business Insider.

По данным аналитической компании Carma, в 2006 году WAG игроков сборной Англии привлекли больше внимания СМИ, чем жены и подруги игроков любой другой страны.

И им это явно нравилось. Журналисты вспомнили об инциденте, который произошел в период соревнований. Тогда сотрудники отеля, в котором проживали футболисты со своими возлюбленными, установили специальный экран, чтобы защитить отдыхающих у бассейна женщин от внимания папарацци. Но те попросили его убрать. Как писала газета Daily Mail, в тот год они вторглись в Баден-Баден, танцевали на столах, потратили на шопинг по 60 тысяч фунтов стерлингов и побудили прессу называть их хулиганками с картами Visa.

С тех пор WAG — это термин, обозначающий не только возлюбленных футболистов. Речь идет еще и о противоречивой репутации.

«Партнерши игроков английской сборной покупают у нас что-то каждый день. Здесь молодым модницам есть на что потратить деньги. Мы продаем вещи Prada, Gucci, Dolce & Gabbana и Dior. Их покупают подруги Уэйна Руни, Майкла Оуэна, Гари Невилла. Надеюсь, английская сборная еще надолго задержится в турнире», — описывала тогда происходящее Моника Шольц, основательница одноименного фешенебельного бутика в Баден-Бадене.

А после шопинга дамы собирались большой компанией в роскошном ресторане Le Bistro на главной площади города.

Некоторым из них такой образ жизни казался наилучшим карьерным ростом. «Моя мечта — выйти замуж за футболиста, забеременеть, а затем заниматься шопингом и развлекаться до конца своей жизни», — заявляла Эбигейл Клэнси, подруга нападающего сборной Англии Питера Крауча.

Эбби Клэнси | Источник: AP 2023

Лондонская писательница Элизабет Рензетти вспоминала, что этот тревожный тренд дошел до самых юных жительниц страны. «По всей Англии улицы заполнены маленькими клонами WAG — девочками с оранжевой от автозагара кожей, наращенными волосами и сумочками, которые они не могут себе позволить. Молодые женщины ходят на матчи и беспечно признаются, что цель их жизни — заполучить футболиста», — сетовала она.

«У меня нет высшего образования, и я этим горжусь»

Сродни тому, как реалити-шоу обещает мгновенную популярность обычным людям, брак со спортсменом является дорогой к славе без особых усилий. Макс Клиффорд, агент по связям с общественностью, который представлял многих знаменитостей Великобритании, описал всеобщую одержимость WAG своеобразным «феноменом Золушки»: молодые девушки становятся свидетельницами того, как их сверстницы добиваются известности благодаря общению и флирту. «Если вы спросите местных девушек, чего они хотят, то это будет слава. А знаменитым стать легко, если у вас есть правильный футболист», — прокомментировал он.

Виктория и Дэвид Бекхэм | Источник: AP 2023

«Виктория Бекхэм старается изо всех сил, и надо отдать ей должное за то, что она так долго остается стройной, — делилась впечатлениями 22-летняя студентка Оля Калашникова из Лондона с газетой The Washington Post. — WAG подают плохой пример: мол, женщины созданы лишь для того, чтобы хорошо выглядеть. Но я обожаю листать журналы и смотреть, во что они одеты».

Жаль, что нам нравится рассматривать их фотографии только потому, что они замужем за кем-то известным. Джоанна Бевис фэшн-байер

В России тоже есть яркие представительницы WAG, и их рассуждения аналогичны мечтам Эбигейл Клэнси. «Я никогда не буду работать. Я бестолковая. Я не смогу чем-то управлять. Я ленивая. У меня нет высшего образования, и я этим горжусь. Я этого никогда не скрывала. Я его могла купить 15 тысяч раз, как это сделали почти все мои знакомые. Но зачем?» — заявляла бывшая супруга полузащитника Павла Мамаева, модель Алана Мамаева в YouTube-шоу «Точки NadИ». Она также признавалась, что с детства любила деньги, а на просьбу матери убрать свою комнату, отвечала: «Мам, у меня будет прислуга, которая будет убирать».

Алана Мамаева | Источник: РИА "Новости"

В одном интервью Мамаева рассказывала о четырех годах жизни в Краснодаре, когда ее муж работал в одноименном клубе. «Когда я туда ехала, я говорила: “Что может быть проще, когда у тебя есть деньги и есть дети?” В любом городе к тебе хорошо будут относиться, ты все можешь купить — те же машины или продукты, хорошо живешь. Ни хрена! Я целыми днями не выхожу из дома. Куда мне выходить? Ходить на курсы и развиваться в Краснодаре?! Почему у меня нет подруг? А с кем мне общаться? Мне там ни с кем не интересно. Краснодар — маленький город. Все тебя знают, все тебя фотографируют, когда выходишь без косметики, все тебя обсуждают. Там колхоз. Все на каблуках в будний день ходят до магазина. Это жесть! Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим. Оденешься как обычный человек, придешь в магазин, спросишь: “Сколько стоят сапоги?” Тебе ответят: “Дорого”. В Москве такого давно нет», — жаловалась она.

Жены и подруги российских спортсменов признавались, что часто становятся жертвами стереотипов и хейта в соцсетях, однако относятся к этому спокойно. «Конечно. Про всех жен говорят одно и то же. Особенно это касается спортивного медиапространства. Откройте любые комментарии под статьями о женах, везде пишут: эта с ним из-за денег, та — вся сделанная, третья — глупая и без образования», — высказалась Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова. Ксения предпочла посвятить себя семье и воспитанию детей. Она участвует в фотосессиях, любит танцевать, часто радует подписчиков откровенным контентом и советами по уходу за собой.

«Забудь про любовь и эмпатию — не трать на это время»

Рост популярности подруг спортсменов нельзя объяснить одним фактором, поскольку он связан с другими тенденциями в индустриях спорта и развлечений. Во-первых, профессиональные атлеты с удачной карьерой зарабатываю крупные суммы денег. Во-вторых, как пишет Business Insider, фундаментально изменилась культура становления звезд: в последние 20 лет, чтобы претендовать на известность, уже не обязательно иметь эксклюзивные таланты.

Как мы видим на примере Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян, славу человек может обрести благодаря собственному импульсу. Отсутствует звено в цепи того, как они вообще оказались в центре внимания. Но как только они этого добились, их популярность усиливается с каждым днем. Business Insider

Безусловно, это касается не всех спутниц жизни спортсменов. Многие пары вместе со школьной скамьи, есть среди подруг футболистов и вполне самодостаточные артистки. Подтверждение тому — экс-супруга защитника «Барселоны» Жерара Пике Шакира, которая продала более 75 миллионов пластинок и стала первой певицей, чьи четыре трека разных десятилетий набрали по 100 миллионов прослушиваний на платформе Spotify.

И среди жен некоторых российских футболистов многие женщины достигали карьерных высот без помощи состоятельного партнера. Диджей и блогерша Карина Истомина обрела популярность задолго до встречи с супругом, нападающим московского «Динамо» Федором Смоловым; жена вратаря Антона Шунина Екатерина Григорьева была одним из «ангелов» Victoria’s Secret; спортивные достижения чемпионки России по синхронному плаванию Ольги Березуцкой едва ли уступают успехам ее мужа, экс-игрока ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого.

«Когда-нибудь я напишу книгу и буду читать лекции для подростков и юных дам и раскрою все карты: каково это — быть по-настоящему счастливой и почему это того стоит — иногда долго ждать и много работать над собой, — рассуждала Березуцкая. — Я расфигачу большинство “коучей”, “психологов” и “блогерш” (…), которые подталкивают девушек к легким и быстрым волшебным результатам, продавать себя и свои услуги, не уважать и не тратить свой ресурс на других. Только деньги, эго, успешный успех, красивая оболочка — только ты! Забудь про любовь и эмпатию — не трать на это время. Это все мешает. Только материальное! Итог всему этому — тысячи кукол (это касается не только внешности, но и внутреннего программного обеспечения) с поломанными судьбами и проданными душами».

Что касается модных табу, то я никогда не буду тратить деньги, имея даже сумасшедшие возможности, на какие-то безумно дорогие вещи. (…) Я думаю, что те женщины, которые без конца ходят по магазинам, страдают от комплексов и жизненных проблем. Ольга Березуцкая