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10:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Благодаря гению Лео сыграли вничью». Тренер «Интер Майами» Мартино о голе Месси на 92-й

Форвард «Интер Майами» сравнял счет на 92-й минуте.

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«Да, соперник доминировал в первом тайме, особенно в период, когда Пуч много владел мячом, благодаря чему “Гэлакси” играл очень хорошо. Недавно они подписали двух звездных игроков и теперь выглядят совершенно иначе. У них отличная девятка, опасные вингеры и очень надежная оборона.

Но у нас хватило характера продолжать искать счастья у чужих ворот, и мы сыграли вничью, можно сказать, благодаря гению Лео«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.

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