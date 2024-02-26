«Благодаря гению Лео сыграли вничью». Тренер «Интер Майами» Мартино о голе Месси на 92-й
Форвард «Интер Майами» сравнял счет на 92-й минуте.
Форвард «Интер Майами» сравнял счет на 92-й минуте.
«Да, соперник доминировал в первом тайме, особенно в период, когда Пуч много владел мячом, благодаря чему “Гэлакси” играл очень хорошо. Недавно они подписали двух звездных игроков и теперь выглядят совершенно иначе. У них отличная девятка, опасные вингеры и очень надежная оборона.
Но у нас хватило характера продолжать искать счастья у чужих ворот, и мы сыграли вничью, можно сказать, благодаря гению Лео«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.