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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Когда Месси и Альба взаимодействуют вот так, это невероятно. Все решают мозги». Тренер «Гэлакси» о голе «Интер Майами»

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» высказался после матча МЛС с «Интер Майами» (1:1), в котором Месси сравнял счет на 92-й минуте после паса Альбы.

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«Когда Месси и Альба взаимодействуют вот так, это невероятно. Все решают мозги». Тренер «Гэлакси» о голе «Интер Майами» | Источник: Sports.Ru

"Когда он [Месси] и Альба взаимодействуют вот так, это невероятно. В таких случаях очень-очень трудно обороняться, ведь Альба здорово умеет находить Месси в таких эпизодах. К сожалению, он просто ускользнул от нас на долю секунды, и это был решающий момент.

По мне, все решают мозги, так ведь? То, как он видит поле, партнеров, находит свободные зоны — он уже рассчитал все ходы наперед. Не только ближайший, но и следующие. Он манипулятор на поле. Поэтому иногда становится сложно, когда даешь им время на работу с мячом и манипуляцию с пространством", — сказал Ванни.

Месси на 90+2 спас «Майами» от поражения! С Альбой раскатали всю оборону «Гэлакси».

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