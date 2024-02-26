«Когда Месси и Альба взаимодействуют вот так, это невероятно. Все решают мозги». Тренер «Гэлакси» о голе «Интер Майами»

"Когда он [Месси] и Альба взаимодействуют вот так, это невероятно. В таких случаях очень-очень трудно обороняться, ведь Альба здорово умеет находить Месси в таких эпизодах. К сожалению, он просто ускользнул от нас на долю секунды, и это был решающий момент.

По мне, все решают мозги, так ведь? То, как он видит поле, партнеров, находит свободные зоны — он уже рассчитал все ходы наперед. Не только ближайший, но и следующие. Он манипулятор на поле. Поэтому иногда становится сложно, когда даешь им время на работу с мячом и манипуляцию с пространством", — сказал Ванни.