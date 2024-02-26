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14:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первый тренер Кокорина оценил шансы игрока перейти в другой чемпионат

Первый тренер нападающего «Ариса» Александра Кокорина Валерий Стаферов оценил шансы футболиста стать игроком другой команды.

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Источник: Соцсети

«Он давно уже не играл на таком высоком уровне. И в связи с этой ситуацией, которая всем известна, потом начал кувыркаться по клубам и за границей, и России. В итоге уехал на Кипр, там играет.

В Европе футбол другой, даже не знаю, сможет ли он сейчас уехать. Я бы, наверное, не рискнул. Потому что на Кипре он играет, получает удовольствие. А там… Тем более возраст уже», — цитирует Стаферова Metaratings.ru.

32-летний Кокорин в этом сезоне провел 18 матчей за «Арис» в чемпионате Кипра, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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