Первый тренер Кокорина оценил шансы игрока перейти в другой чемпионат

«Он давно уже не играл на таком высоком уровне. И в связи с этой ситуацией, которая всем известна, потом начал кувыркаться по клубам и за границей, и России. В итоге уехал на Кипр, там играет.



В Европе футбол другой, даже не знаю, сможет ли он сейчас уехать. Я бы, наверное, не рискнул. Потому что на Кипре он играет, получает удовольствие. А там… Тем более возраст уже», — цитирует Стаферова Metaratings.ru.