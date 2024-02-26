Первый тренер Кокорина оценил шансы игрока перейти в другой чемпионат
Первый тренер нападающего «Ариса» Александра Кокорина Валерий Стаферов оценил шансы футболиста стать игроком другой команды.
Первый тренер нападающего «Ариса» Александра Кокорина Валерий Стаферов оценил шансы футболиста стать игроком другой команды.
«Он давно уже не играл на таком высоком уровне. И в связи с этой ситуацией, которая всем известна, потом начал кувыркаться по клубам и за границей, и России. В итоге уехал на Кипр, там играет.
В Европе футбол другой, даже не знаю, сможет ли он сейчас уехать. Я бы, наверное, не рискнул. Потому что на Кипре он играет, получает удовольствие. А там… Тем более возраст уже», — цитирует Стаферова Metaratings.ru.
32-летний Кокорин в этом сезоне провел 18 матчей за «Арис» в чемпионате Кипра, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.