Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.02
Рома
Торино
32
Футбол. Зарубежный
26.02
Фиорентина
Лацио
21
Футбол. Зарубежный
26.02
Жирона
Райо Вальекано
30
Футбол. Зарубежный
26.02
Вест Хэм
Брентфорд
42
Футбол. Зарубежный
28.02
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
28.02
Интер
Аталанта
Все события
Фоторепортажи
24Клопп взял Кубок Лиги
46Турнир ACA 170. Гончаров победил Вязигина и вышел в финал Гран-при тяжелого веса
12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Личка о давлении: «Если бы Месси после The Best зашел в комментарии, увидел бы 150 тысяч негативных. Не читаю прессу и соцсети, чтобы не сходить с ума»

— Вы как-то сказали, что давление испытывает не тренер РПЛ, а человек, которому надо содержать семью на зарплату 15 тысяч рублей. Но я не поверю, что вы не чувствуете в «Динамо» гораздо более высокие ожидания болельщиков и руководителей, чем в «Оренбурге».

Наверх
Личка о давлении: «Если бы Месси после The Best зашел в комментарии, увидел бы 150 тысяч негативных. Не читаю прессу и соцсети, чтобы не сходить с ума» | Источник: Sports.Ru

— Понятно, что «Динамо» уже долго хочет выиграть или Кубок, или чемпионство. Это клуб с суперисторией. Но если бы я боялся давления, то не смог бы работать на профессиональном уровне. Или трудился бы в маленьких клубах, с которыми можно раз в 15 лет выходить в Премьер-лигу, через год-два вылететь в ФНЛ — и все спокойно.

Я не читаю много прессу или соцсети, чтобы не сходить с ума. Например, Лео Месси выиграл The Best. Я, как и многие другие, был больше за Холанда. Но если Месси зашел бы почитать комментарии, то увидел бы 150 тысяч негативных! Поэтому иногда лучше поменьше читать — голова более чистая и ясная.

Я уважаю мнение всех. Кто-то меня любит, кто-то не любит, это нормально. Самое главное — хорошие отношения между мной и клубом. Например, с Дмитрием Гафиным, Павлом Пивоваровым, Желько Бувачем, с игроками — между нами всегда уважение.

Я уважаю и наших болельщиков. Когда ты выигрываешь 3:1, но матч заканчивается 3:3, а потом это повторяется… Я понимаю вопрос фанатов: «Марцел, как это возможно? Что случилось, почему?» Один раз — окей, но повторять одну и ту же ошибку — недопустимо, — сказал главный тренер «Динамо».

 «Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много
Гол-фантом в НХЛ: вы не разглядите шайбу даже на повторах
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь