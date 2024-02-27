Личка о давлении: «Если бы Месси после The Best зашел в комментарии, увидел бы 150 тысяч негативных. Не читаю прессу и соцсети, чтобы не сходить с ума» | Источник: Sports.Ru

— Понятно, что «Динамо» уже долго хочет выиграть или Кубок, или чемпионство. Это клуб с суперисторией. Но если бы я боялся давления, то не смог бы работать на профессиональном уровне. Или трудился бы в маленьких клубах, с которыми можно раз в 15 лет выходить в Премьер-лигу, через год-два вылететь в ФНЛ — и все спокойно.

Я не читаю много прессу или соцсети, чтобы не сходить с ума. Например, Лео Месси выиграл The Best. Я, как и многие другие, был больше за Холанда. Но если Месси зашел бы почитать комментарии, то увидел бы 150 тысяч негативных! Поэтому иногда лучше поменьше читать — голова более чистая и ясная.

Я уважаю мнение всех. Кто-то меня любит, кто-то не любит, это нормально. Самое главное — хорошие отношения между мной и клубом. Например, с Дмитрием Гафиным, Павлом Пивоваровым, Желько Бувачем, с игроками — между нами всегда уважение.