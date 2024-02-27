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18:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Тяжело воспитывать игроков с огромной зарплатой — Кокорин, Смолов, Юсупов. Нашумевший случай в кафе — следствие влияния больших денег». Экс-вратарь «Динамо» Березовский о зарплатах футболистов

— Как бы вы описали свою роль в «Динамо» после «Химок»?

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«Тяжело воспитывать игроков с огромной зарплатой — Кокорин, Смолов, Юсупов. Нашумевший случай в кафе — следствие влияния больших денег». Экс-вратарь «Динамо» Березовский о зарплатах футболистов | Источник: Sports.Ru

— Этот период мне очень тяжело дался, я хотел показать, что еще могу играть. Меня называли «дядей Ромой». Антон Шунин только становился как игрок, я с ним работал.

Не могу сказать, что воспитывал молодых футболистов. В то время в футбол влились большие контракты… И тяжело воспитывать игроков, которые получают огромную зарплату: Кокорина, Смолова, Юсупова и других… Я просто делился опытом.

— Насколько сильно эти деньги повлияли на карьеру того же Кокорина или Смолова?

— Это всегда влияет, люди просто этого не ощущают. Им кажется, что ничего не меняется, но это не так. Должны быть люди рядом, которые помогут и опустят с небес на землю. Но человек хочет сам все прожить и получить свой опыт.

Например, тот нашумевший случай с Кокориным в кафе — наверное, это следствие влияния больших денег, — сказал бывший голкипер «Динамо», а ныне тренер вратарей сборной Армении.

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