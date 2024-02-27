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18:57 (мск), источник: Sports.Ru

Анри — лучший игрок АПЛ в 2000-х по версии FourFourTwo. Роналду — 2-й, Джеррард — 4-й, Видич — 6-й

Нападающий, выступавший за «Арсенал», занял первое место в списке из 33 игроков.

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Анри — лучший игрок АПЛ в 2000-х по версии FourFourTwo. Роналду — 2-й, Джеррард — 4-й, Видич — 6-й | Источник: Sports.Ru

В топ-15 попали:

1. Тьерри Анри («Арсенал»).

2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

3. Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»).

4. Стивен Джеррард («Ливерпуль»).

5. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси»).

6. Неманя Видич («Манчестер Юнайтед»).

7. Рио Фердинанд («Лидс», «Манчестер Юнайтед»).

8. Джон Терри («Челси»).

9. Петр Чех («Челси»).

10. Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед»).

11. Дидье Дрогба («Челси»).

12. Эшли Коул («Арсенал», «Челси»).

13. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»).

14. Патрик Виейра («Арсенал»).

15. Эдвин ван дер Сар («Фулхэм», «Манчестер Юнайтед»).

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