Месси набрал 500 млн подписчиков в инстаграме. Больше лишь у Роналду — 622 млн

В списке самых популярных звезд в инстаграме за Месси идут Селена Гомес (429 млн), Кайли Дженнер (400), Дуэйн Джонсон (396).

Всплеск популярности нападающего сборной Аргентины связан с победой на ЧМ-2022. Ему принадлежат три из пяти записей, вызвавших наибольший интерес в истории соцсети.