Месси набрал 500 млн подписчиков в инстаграме. Больше лишь у Роналду — 622 млн
Прежде достичь этой отметки удалось только Криштиану Роналду. Сейчас за страницей форварда «Аль-Насра» следят свыше 622 млн пользователей.
Прежде достичь этой отметки удалось только Криштиану Роналду. Сейчас за страницей форварда «Аль-Насра» следят свыше 622 млн пользователей.
В списке самых популярных звезд в инстаграме за Месси идут Селена Гомес (429 млн), Кайли Дженнер (400), Дуэйн Джонсон (396).
Всплеск популярности нападающего сборной Аргентины связан с победой на ЧМ-2022. Ему принадлежат три из пяти записей, вызвавших наибольший интерес в истории соцсети.
72% подписчиков Месси — мужчины, 85% — младше 34 лет. 12% аудитории Месси в инстаграме — из Бразилии, 8,1% — из Индии, 6,5% — из Аргентины.