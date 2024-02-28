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01:12 (мск), источник: Sports.Ru

Месси набрал 500 млн подписчиков в инстаграме. Больше лишь у Роналду — 622 млн

Прежде достичь этой отметки удалось только Криштиану Роналду. Сейчас за страницей форварда «Аль-Насра» следят свыше 622 млн пользователей.

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В списке самых популярных звезд в инстаграме за Месси идут Селена Гомес (429 млн), Кайли Дженнер (400), Дуэйн Джонсон (396).

Всплеск популярности нападающего сборной Аргентины связан с победой на ЧМ-2022. Ему принадлежат три из пяти записей, вызвавших наибольший интерес в истории соцсети.

72% подписчиков Месси — мужчины, 85% — младше 34 лет. 12% аудитории Месси в инстаграме — из Бразилии, 8,1% — из Индии, 6,5% — из Аргентины.

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