«?». Неймар лайкнул и прокомментировал пост о том, что он забил больше голов за «ПСЖ» в этом сезоне, чем Дембеле | Источник: Sports.Ru

Летом 2023 года бразилец покинул «ПСЖ» и перешел в саудовский «Аль-Хилаль». На замену ему парижане подписали Усмана Дембеле. В составе «ПСЖ» французский футболист провел 28 матчей, отличившись 1 голом и 10 ассистами.

Неймар лайкнул пост, в котором указано, что в этом сезоне он забил больше мячей за «ПСЖ», чем Дембеле — два против одного. Свои голы бразилец забил в товарищеском матче с «Чонбук Хендай Моторс» в августе.

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