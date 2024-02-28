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17:27 (мск), источник: Sports.Ru

«?». Неймар лайкнул и прокомментировал пост о том, что он забил больше голов за «ПСЖ» в этом сезоне, чем Дембеле

Летом 2023 года бразилец покинул «ПСЖ» и перешел в саудовский «Аль-Хилаль». На замену ему парижане подписали Усмана Дембеле. В составе «ПСЖ» французский футболист провел 28 матчей, отличившись 1 голом и 10 ассистами.

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«?». Неймар лайкнул и прокомментировал пост о том, что он забил больше голов за «ПСЖ» в этом сезоне, чем Дембеле | Источник: Sports.Ru

Летом 2023 года бразилец покинул «ПСЖ» и перешел в саудовский «Аль-Хилаль». На замену ему парижане подписали Усмана Дембеле. В составе «ПСЖ» французский футболист провел 28 матчей, отличившись 1 голом и 10 ассистами.

Неймар лайкнул пост, в котором указано, что в этом сезоне он забил больше мячей за «ПСЖ», чем Дембеле — два против одного. Свои голы бразилец забил в товарищеском матче с «Чонбук Хендай Моторс» в августе.

В комментариях к этой публикации Неймар оставил плачущий от смеха эмодзи (?).

Неймар лайкнул пост с критикой Мбаппе: «Чтобы не потерять любимчика, “ПСЖ” продавал тех, кто не разделял взглядов Килиана. После выполнения всех пожеланий он сказал, что уйдет в конце сезона».

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