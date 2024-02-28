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20:42 (мск), источник: Sports.Ru

Олич назвал Роналду идеальным нападающим и не стал выбирать навыки от других футболистов: «У него все было — левая, правая, голова, скорость и обыгрыш»

— Давайте сделаем идеального нападающего: игрока головой, скорость, техника и завершение.
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Олич назвал Роналду идеальным нападающим и не стал выбирать навыки от других футболистов: «У него все было» | Источник: Sports.Ru

— Я не буду делать, я только одного выберу — Роналду. Он для меня один такой, как я бы хотел. И не надо лучше.

У него все было, когда он был чуть-чуть младше. Сейчас, может быть, нет, но лет 5, 6, 7 назад это был игрок, у которого все было. Все, что ты мне сейчас сказал. И левая, и правая, и голова, и скорость, и обыгрыш — все.

Поэтому не надо других игроков. Только он, — сказал бывший нападающий ЦСКА, «Баварии» и сборной Хорватии Олич.

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