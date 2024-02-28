Олич назвал Роналду идеальным нападающим и не стал выбирать навыки от других футболистов: «У него все было — левая, правая, голова, скорость и обыгрыш»

— Я не буду делать, я только одного выберу — Роналду. Он для меня один такой, как я бы хотел. И не надо лучше.

У него все было, когда он был чуть-чуть младше. Сейчас, может быть, нет, но лет 5, 6, 7 назад это был игрок, у которого все было. Все, что ты мне сейчас сказал. И левая, и правая, и голова, и скорость, и обыгрыш — все.