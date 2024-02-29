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09:27 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду дисквалифицирован на один матч за жест у паха

Криштиану Роналду наказан за свой неприличный жест.

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Роналду дисквалифицирован на один матч за жест у паха | Источник: Sports.Ru

Комитет по этике и дисциплине саудовской лиги дисквалифицировал форварда «Аль-Насра» на один матч за то, что во время игры с «Аль-Шабабом» (3:2) он помахал рукой у своего паха после того, как болельщики соперников начали скандировать «Месси! Месси!».

Кроме того, португалец оштрафован на 2,6 тысячи долларов. Также Роналду должен будет выплатить «Аль-Шабабу» 5,3 тысячи.

Таким образом, нападающий пропустит сегодняшний матч чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хаземом».

Роналду о жесте у паха после матча с «Аль-Шабабом»: «Он выражает силу и победу. Мы в Европе к этому привыкли».

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