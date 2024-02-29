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13:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны сроки и место проведения клубного чемпионата мира — 2025

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала информацию о клубном чемпионате мира — 2025.

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Источник: БЕЛТА

Турнир пройдёт в обновлённом формате. Вместо семи клубов в турнире примут участие сразу 32 команды.

Клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт на стадионах в Соединённых Штатах Америки. Турнир начнётся 15 июня и продлится практически месяц — до 13 июля 2025 года.

Расширенный турнир должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года, однако ФИФА перенесла соревнования на более поздний срок в следствие переноса чемпионата Европы и Кубка Америки, которые вместо середины 2020 года были перенесены на середину 2021 года из-за пандемии COVID-19.

В 2023 году победителем клубного чемпионата мира стал английский «Манчестер Сити», разгромивший в финале бразильский «Флуминенсе» со счётом 4:0. Ранее стали известны имена 19 из 32 команд-участниц предстоящего турнира в новом формате.

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